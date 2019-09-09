Ирак и Оман ратифицировали бессрочную хартию ОПЕК+

Ирак, Оман и ряд других стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, ратифицировали бессрочную хартию ОПЕК+.

Как передает ТАСС, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского нефтяного конгресса в Сингапуре.

«Ратификация — это индивидуальный процесс для каждой страны. Но некоторые страны уже прошли ее. Оман, Ирак, например, сообщили, что их парламенты уже ратифицировали хартию», — сказал он.

Отметим, что 24 страны ОПЕК+ на июльской встрече в Вене подписали хартию бессрочного сотрудничества.

Страны ОПЕК+ согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

По подсчетам Международного энергетического агентства, 11 стран ОПЕК, участвующих в договоренностях о сокращении добычи, выполняли их в июле на 119%, так как ряд стран перевыполняют свои квоты. Страны «не ОПЕК» в июле также перевыполнили сделку, сократив добычу на 107% от плана. В основном это происходит за счет Казахстана и Азербайджана. В целом страны ОПЕК+ выполнили соглашение на 115% от плана с начала года.

В июле показатель выполнения сделки странами ОПЕК составил 134%, странами «не ОПЕК» — 133%.