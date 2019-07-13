Ирак и ЕС призвали к снижению напряженности в зоне Персидского залива

Ирак и Евросоюз выступают за снижение напряженности в Ближневосточном регионе, в том числе в зоне Персидского залива. Об этом стало известно после переговоров между иракским министром иностранных дел Али аль-Хакимом и верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которые состоялись в Багдаде, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria

В заявлении иракского МИДа говорится, что они обсудили «развитие двусторонних отношений, окрепших в ходе сотрудничества в борьбе против террористической группировки «Исламское государство».

Кроме того, Могерини также встретилась с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. По ее словам, Ирак — один из лучших партнеров ЕС и Брюссель высоко оценивает успех сбалансированной внешней политики страны в регионе.

Глава европейской дипломатии призвала к продолжению этого политического курса. Абдель Махди обратился к европейскому дипломату с просьбой «рассматривать Ирак как страну, только что вышедшую из состояния войны, а не как государство, которое было стабильным долгие годы».