Ирада Нури: «Одна читательница предложила спонсировать мой проект…»

Известная азербайджанская писательница Ирада Нури давно завоевала сердца читателей благодаря своим захватывающим произведениям. Среди них — «Няня легкого поведения», «Красавица и чудовище», «Призрак Сахары», «Стерва», «Леди-неформалка», «Портрет моей души», «Никуда не денешься, влюбишься и женишься», «Мой любимый герцог» и др.

В интервью # И.Нури рассказывает, кого она сама читает с удовольствием, и что думает о читающей аудитории Азеобайджана:

— Недавно вы порадовали своих читателей новой книгой «Призрак Сахары». В одном из интервью вы назвали этот роман «вполне готовым сценарием». Видите его на сцене или в кино?

— Я думаю, редко какой автор не захотел бы увидеть собственное произведение на большом экране, и я не исключение. Что же касается романа «Призрак Сахары», то идея когда-нибудь экранизировать его, как ни странно принадлежит не мне, а именно читателям. Кто-то увидел в книге отличный сюжет для вестерна, кто-то сравнил с сагой о Зорро, а одна читательница пошла дальше остальных и предложила частично спонсировать проект, если вдруг мы решим снять фильм. У меня даже есть идеи, как перенести историю на территорию Азербайджана и снять интересный костюмированный фильм, в котором будет все: экшен, погони, схватки, романтика и, конечно же, приключения.

— А есть желание попробовать себя в режиссуре?

— Думаю, нет. От качественной режиссерской работы зависит очень многое, и подчас фильм с сильным сценарием и превосходными актерами оказывается провальным именно потому, что режиссерская работа оказалась не на уровне. Предпочитаю в подобных вопросах доверять профессионалам.

— Кого из азербайджанских писателей вы читаете с особым удовольствием?

— В выборе произведений я в первую очередь ориентируюсь не на писателя, а на сюжет книги, зацепило или нет. Ну, а если говорить в целом, то с удовольствием читаю произведения Низами, Насими, Моллы Панаха Вагифа, Мирзы Алекпера Сабира, Джалила Мамедкулизаде, Абдуллы Шаига, Анара, Чингиза Абдуллаева, Эльчина Сафарли.

— Вы не раз говорили о том, что ваши книги ориентированы на российскую и западную аудитории. Это целенаправленный выбор?

— Просто есть желание, чтобы мои книги читали не только в Азербайджане, но и в других странах. А для этого, нужно писать о том, что будет близко и понятно не только нашему, но и зарубежному читателю. Так, к примеру, действие большинства моих книг происходит в Европе, в Америке, в Африке.

— Как бы вы охарактеризовали современного азербайджанского читателя?

— Не верьте, когда говорят, что современная молодежь не читает книг. Это не так. Читающая аудитория в Азербайджане всегда была, есть, и очень надеюсь, что будет. Я знаю огромное количество наших соотечественников, вынужденных покупать книги на российских ресурсах только потому, что не могут найти интересующие произведения у нас в Азербайджане. Кроме того, у нас не хватает высокопрофессиональных переводчиков художественной литературы, которые могли бы переводить книги зарубежных авторов на азербайджанский язык. Проблемам книжного рынка у нас в стране стали уделять внимание совсем недавно, их не решить за один день, но надежда все-таки есть.

— Над чем вы сейчас работаете?

— В данный момент заканчиваю работу над второй частью авантюрно-приключенческой трилогии «Шанталь», которую вместе с первой частью планирую представить бакинскому читателю в декабре этого года

— Есть ли в вашем окружении люди, мнение которых о вашем творчестве играет особую роль?

— Да, это моя семья. Без поддержки близких, их непоколебимой веры в мои способности, я вряд ли когда-нибудь решилась представить читателю свои труды.

— Чтобы вы пожелали своему читателю?

— То, что перестает расти, начинает гнить. Я желаю своим читателям постоянного духовного роста, никогда не останавливаться на достигнутом, а всегда стремиться вперед к новым знаниям и возможностям. Не бойтесь мечтать. То, что для кого-то было когда-то мечтой, стало реальностью в наши дни, а значит и ваши мечты однажды обязательно исполнятся.