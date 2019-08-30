Ипотечное кредитование в Азербайджане сократилось на 20%

В январе-июле этого года в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 108,3 млн манатов.

По данным  Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Report.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, увеличился на 15,1% — до 156,1 млн манатов. Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств упал на 57,9% — до 60 млн манатов.

За отчетный период сумма выделенных фонду из госбюджета средств сократилась на 47,8% — до 60 млн манатов.

| 2019-08-30T15:08:40+00:00 30 августа 2019, 15:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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