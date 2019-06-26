Иордания запретила ввоз сирийских овощей и фруктов

Иорданское министерство сельского хозяйства запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей из-за наличия в них высокого уровня остатков пестицидов, сирийская сторона отрицает такие обвинения, сообщает сирийская газета al-Watan.

Иорданские СМИ сообщили, что министерство сельского хозяйства королевства с понедельника запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей на автомобилях через пограничный КПП «Насиб», открывшийся в октябре 2018 года, передает РИА Новости. Обоснованием для такого решения стал «высокий уровень остатков пестицидов», а также защита местных фермеров от продукции сирийских, предлагаемой по гораздо более низкой цене.