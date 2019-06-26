Иордания запретила ввоз сирийских овощей и фруктов

Иорданское министерство сельского хозяйства запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей из-за наличия в них высокого уровня остатков пестицидов, сирийская сторона отрицает такие обвинения, сообщает сирийская газета al-Watan.
Иорданские СМИ сообщили, что министерство сельского хозяйства королевства с понедельника запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей на автомобилях через пограничный КПП «Насиб», открывшийся в октябре 2018 года, передает РИА Новости. Обоснованием для такого решения стал «высокий уровень остатков пестицидов», а также защита местных фермеров от продукции сирийских, предлагаемой по гораздо более низкой цене.
В комментарии газете al-Watan глава Ассоциации сирийских палат сельского хозяйства Мухаммад Кешто опроверг содержание пестицидов в сирийских продуктах. «Фрукты и овощи обрабатываются особой системой министерства сельского хозяйства САР, она безопасна и одна из лучших в мире», — пояснил Кешто.
| 2019-06-26T16:34:36+00:00 26 июня 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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