Иордания запретила ввоз сирийских овощей и фруктов

Иорданское министерство сельского хозяйства запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей из-за наличия в них высокого уровня остатков пестицидов, сирийская сторона отрицает такие обвинения, сообщает сирийская газета al-Watan.
Иорданские СМИ сообщили, что министерство сельского хозяйства королевства с понедельника запретило ввоз в страну сирийских фруктов и овощей на автомобилях через пограничный КПП «Насиб», открывшийся в октябре 2018 года, передает РИА Новости. Обоснованием для такого решения стал «высокий уровень остатков пестицидов», а также защита местных фермеров от продукции сирийских, предлагаемой по гораздо более низкой цене.
В комментарии газете al-Watan глава Ассоциации сирийских палат сельского хозяйства Мухаммад Кешто опроверг содержание пестицидов в сирийских продуктах. «Фрукты и овощи обрабатываются особой системой министерства сельского хозяйства САР, она безопасна и одна из лучших в мире», — пояснил Кешто.