Иордания открыла границы сирийским беженцам для дальнейшего переселения в Европу

Иордания открыла границу для перехода по территории страны около 800 сирийских беженцев, которых согласились принять западные государства. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства иностранных дел страны.

Правительство Иордании выдало разрешение ООН на организацию перехода «после того, как три западных государства, а именно Великобритания, Германия и Канада, предложили в письменной форме взять на себя их переселение на определенный промежуток времени по причине угрозы их жизни». Отмечается, что согласие было дано исключительно по «гуманитарным причинам».

Ранее иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади заявлял, что Иордания не примет беженцев с юга Сирии. В июле в ООН призвали Иорданию оставить открытой границу с Сирией для беженцев, которые спасаются от боевых действий.

По данным Минобороны России, Сирию с начала конфликта покинули почти 7 млн человек. Они находятся в 45 странах мира, большинство — в соседних Турции, Ливане, Иордании и Ираке. В июле Россия создала в Сирии Центр по приему, распределению и размещению беженцев. Структура может располагаться в Дамаске или другом городе на юго-западе республики.

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