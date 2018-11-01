Иордания названа следующей жертвой ИГ

Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где ИГ может укрепить свои позиции, станет Иордания.

По мнению авторов статьи, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГ, Хашимитское королевство находится в серьезной опасности.

Издание отмечает, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ. Их общая численность в рядах террористов оценивается в три тысячи человек. Помимо этого, авторы отмечают, что угроза дестабилизации обстановки в стране усугубляется проблемами безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.

В связи с поражениями ИГ в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину. Набравшиеся опыта реальных боевых действий и идеологически подкованные террористы будут представлять серьезную угрозу безопасности внутри страны, считает издание.

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