Инвалиды II и III групп должны «заработать» пенсию

22 марта 2018 года президент Ильхам Алиев издал распоряжение «О дополнительных мерах в области усиления социальной защиты населения», которое позволит выдавать ежемесячную президентскую пенсию лицам с I группой инвалидности, получающим трудовую пенсию.

Распоряжение охватит около 577 тысяч граждан самой чувствительной категории, из них около 300 тыс. – лица с инвалидностью.

Согласно распоряжению, с первого апреля размер социального пособия по инвалидности II группы будет доведен с 61 до 130 манатов, по инвалидности III группы – в 2,1 раза больше – с 52 до 110 манатов, сообщил АзерТадж.

Отметим, что 1 июля 2017 года вступили в силу поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие комплексные изменения в системе определения прав и размеров трудовых пенсий. Эти изменения коснулись и назначения трудовых пенсий за инвалидность.

Как заявил заведующий отделом социального страхования и пенсионной политики Министерства труда и социальной защиты населения Чингиз Алиев, пенсия за инвалидность как один из видов государственного социального обеспечения назначается в зависимости от накопленной на индивидуальном счету инвалида суммы. «Инвалидам I группы (если у них есть 5 лет страхового стажа до 30 лет плюс 4 месяца за каждый год после 30 лет) трудовая пенсия будет назначена в обязательном порядке, и если накопленная на их индивидуальном счету сумма страховых взносов недостаточна для минимального ее размера, то уровень пенсионного пособия будет доведен до 110 манатов, так как инвалиды этой категории лишены возможности работать.

Поскольку инвалиды II и III групп имеют возможность работать, то те из них, кто имеет указанный страховой стаж, будут получать пенсию при наличии у них достаточного капитала на личном счету для минимального размера пенсии. В случае отсутствия требуемого размера пенсионного капитала они будут получать социальное пособие или продолжат работать и таким образом накапливать достаточную сумму для назначения пенсии.

Новые правила начисления трудовых пенсий не коснутся лиц, вышедших на пенсию до 1 июля 2017 года. Они распространяются лишь на тех, кто выйдет на пенсию после указанной даты», — сказал заведующий отделом социального страхования и пенсионной политики (https://baku.ws/92532-ministerstvo-truda-i-soczaschity-vnov-ob-izmeneniyah-pensiy.html).

Как объяснил глава пресс- службы Минтруда Фазиль Талыблы, многие инвалиды II и III групп продолжают получать не пособие, а пенсию. «Распоряжение президента касается только социальных пособий для инвалидов I группы. Повышения пенсий для инвалидов II и III групп не было», — сказал Фазиль Талыблы.

Руководитель общественного объединения женщин инвалидов Махлуга Рагимли считает, что инвалиды II и III групп могут устроиться на работу и таким путем улучшить свое положение. «Сегодня предприниматели с удовольствием берут на работу инвалидов. Потому, что в противном случае их могут оштрафовать», — заявила она #.

«Действительно, в соответствии с законом «О квотах для инвалидов», предприниматели, которые отказываются брать на работу инвалидов, в соответствии с законом «О квотах для инвалидов» должны быть оштрафованы. Штрафовать этих предпринимателей обязана Государственная служба трудовой инспекции Министерства труда и социального обеспечения. Но Трудовая инспекция фактически игнорирует это требование закона. В связи с этим мы неоднократно обращались в Минтруда с жалобой, но в этом ведомстве никто не обращает внимание на наши обращения», — сообщил нам руководитель общественного объединения Карабахских инвалидов Фиридун Мамедов.

Заместитель председателя общества инвалидов по зрению Рейхан Джафарова надеется, что в скором времени пенсии для II и III групп тоже увеличатся, «ведь у них большие расходы на лечение».

«Инвалидам очень трудно устроиться на работу. Особенно это касается инвалидов по зрению. До февраля 2019 года инвалидам по зрению давали возможность хотя бы заниматься педагогической деятельностью. Но с февраля 2019 года был введен запрет и на эту деятельность. Несмотря на наши попытки, нам так и не удалось выяснить причины данного запрета», — сообщила Рейхан Джафарова.