Инвалиды будут получать президентскую стипендию

Со следующего месяца в Азербайджане инвалидам первой группы, получающим трудовую пенсию, будут также выплачиваться стипендия Президента.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что стипендия Президента инвалидам первой группы, получающим трудовую пенсию, будет выплачиваться в рамках распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения» от 25 февраля 2019 года.

В настоящее время ежемесячная стипендия Президента выплачивается лицам с I группой инвалидности, которые стали инвалидами по причине общего заболевания, заболевания в период военной службы, трудовой травмы и профессионального заболевания, нахождения в зоне военных операций, во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получающим социальные пособия.

С первого апреля эта ежемесячная стипендия будет выплачиваться также лицам с I группой инвалидности, получающим трудовую пенсию.

Также размер этой стипендии со следующего месяца повысится с 73 до 100 манатов.

Кроме того, с первого апреля ежемесячная стипендия Президента (50 манатов) будет выплачиваться и лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы.

Распоряжение охватывает 577 тысяч граждан, из которых около 300 тысяч являются инвалидами.