Инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом

Полиция арестовала мужчину в связи с инцидентом у посольства Украины в Лондоне, инцидент не связан с терроризмом, заявил в субботу Скотленд-Ярд.
Полиция Лондона была вызвана на место инцидента на западе британской столицы в 8:30 утра по местному времени. Неизвестный на автомобиле протаранил припаркованные машины у здания посольства Украины на улице Холланд-парк.
В качестве мер безопасности вооруженные и невооруженные полицейские были размещены у места происшествия.
«Полицейское огнестрельное оружие и электрошокер были разряжены, автомобиль остановлен, а 40-летний мужчина арестован. В качестве меры предосторожности его доставили в центральную лондонскую больницу, хотя он не был ранен», — отмечается в сообщении.
«Инцидент не связан с терроризмом», — подчеркнули стражи порядка.