Инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом

«Полицейское огнестрельное оружие и электрошокер были разряжены, автомобиль остановлен, а 40-летний мужчина арестован. В качестве меры предосторожности его доставили в центральную лондонскую больницу, хотя он не был ранен», — отмечается в сообщении.