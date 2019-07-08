Инцидент на «Рустави-2» связан с кампанией Саакашвили, заявила Захарова

«У Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. <…> Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным», — написала дипломат на своей фейсбук-странице.