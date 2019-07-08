Инцидент на «Рустави-2» связан с кампанией Саакашвили, заявила Захарова

Инцидент с оскорблениям Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави-2» может быть связан с политикой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«У Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. <…> Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным», — написала дипломат на своей фейсбук-странице.

Накануне грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую передачу «P.S.» на канале «Руставил-2» с грубых высказываний о президенте России Владимире Путине, затронув в том числе его покойных родителей.(РИА Новости)
| 2019-07-08T15:40:44+00:00 8 июля 2019, 18:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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