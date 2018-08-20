Интервью Илона Маска обвалило акции компании Тесла

Миллиардер Илон Маск пожаловался на переутомление и назвал этот год самым сложным и болезненным в своей карьере. Он работал по 120 часов в неделю. Об этом он рассказал в интервью The New York Times, во время которого то плакал, то смеялся.

«Иногда я не покидал завод по три-четыре дня, все эти дни я не выходил наружу. Это было за счет общения с детьми и общения с друзьями», — рассказал Маск.

На вопрос о том, не сказалась ли такая нагрузка на физическом здоровье, он ответил: «На самом деле это было правда не слишком хорошо. Некоторые мои друзья были всерьез обеспокоены».

По словам Маска, прошедший год стал для него «самым тяжелым и болезненным» за всю его карьеру.

«Он был мучительным», — отметил бизнесмен.

Оказалось, этим летом он чуть не пропустил свадьбу своего брата из-за необходимости контролировать рост производства новой модели Tesla Model 3. Она проходила в Каталонии, куда Маск прибыл за два часа до церемонии прямо с завода компании. Сразу же после свадьбы он вновь сел в самолет и вернулся в штаб-квартиру Tesla.

После публикации интервью Маска акции Tesla обвалились на девять процентов — до рекордно низкого за два года уровня.

46 просмотров