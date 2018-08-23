Интернет станет доступным на всех рейсах Turkish Airlines

Интернет вскоре станет доступным на всех рейсах национального авиаперевозчика Турции – компании Turkish Airlines (THY).

Генеральный директор THY Билал Экши сообщил агентству «Анадолу», что в течении месяца будут оглашены итоги тендера на доступ в интернет в 150 узкофюзеляжных самолетах авиакомпании.

«Пассажиры хотят иметь доступ в интернет с мобильных телефонов. Мы учитываем этот тренд в мировой гражданской авиации и поэтому планируем предоставлять эту услугу», — сказал Экши.

Экши напомнил, что доступ в интернет имеется в широкофюзеляжных лайнерах THY, осуществляющих перелеты на большие расстояния, тогда как доступ в сеть в узкофюзеляжных самолетах – пока не распространен в мире.«Однако мы планируем изменить это представление. Пассажиры, путешествующие на всех рейсах THY, получат доступ в интернет», — отметил гендиректор Turkish Airlines.

По его словам, услуги интернет в самолетах будут активны на высоте до 10 тысяч футов.

«Исследования показывают, что пассажиры не хотят расставаться с телефоном. Причем для представителей молодого поколения доступ в интернет на борту самолета приоритетней питания. Пассажир сможет подключиться к сети как только самолет начтет буксировать служба Pushback и вплоть до снижения. Пассажиру будет достаточно подключить функцию wi-fi.В мире лишь несколько авиакомпаний предоставляет подобную услугу, и одной из них станет THY», — сказал Экши.

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