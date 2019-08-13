Интерес вкладчиков к иностранной валюте растет, но доллар лидирует

Несмотря на укрепление азербайджанской валюты, более высокие проценты по вкладам в манатах и полные государственные гарантии сохранности, население отдает предпочтение долларовым депозитам. И хотя перечисленные в целом благоприятные обстоятельства способствуют увеличению интереса к депозитам в национальной валюте, инвалютные вложения преобладают в общем портфеле вкладов наших банков.

Последняя статистика Центробанка говорит о росте депозитов, что само по себе объясняется стечением упомянутых выше благоприятных обстоятельств. В результате только за июнь текущего года общая сумма вкладов в банках страны достигла 22,13 млрд. манатов, что на 7,6% больше июня прошлого года. Между тем, по итогам месяца депозиты в иностранной валюте составили 13,9 млрд. манатов, уменьшившись на 1,6% к прошлому году. Вклады в нацвалюте за этот период выросли на 23,3% — до 8,2 млрд. манатов.

Данные регулятора демонстрируют серьезный рост в сегменте манатных вложений. Инвалютные депозиты, напротив, сократились. И все-таки объемы инвалютных вкладов превышают манатные депозиты. Банковские вкладчики все еще отдают предпочтение иностранной валюте, и это несмотря на продленный на год закон о полном страховании вкладов, более высокие проценты по депозитам в национальной валюте и крепкий манат, переживающий, по данным главы Центробанка Эльмана Рустмова, ревальвационное давление.

По мнению местных аналитиков, преобладание инвалютных депозитов над вкладами в манатах говорит о том, что большинство вкладчиков склонны доверять доллару, несмотря на то, что ставка по манатным депозитам намного выше. Ведь если вспомнить, решением Попечительского совета Фонда страхования вкладо (ADIF), с 1 июля сего года была снижена верхняя планка процентной ставки по страхуемым банковским вкладам населения в национальной валюте с 15 до 10%. В иностранной валюте – с 3 до 2,5%. Таким образом, вклады населения в нацвалюте, привлеченные с начала июля по ставке выше 10% годовых, и в инвалюте — выше 2,5% годовых, не попадают под государственную гарантию.

Статистика не показывает средние сроки по вкладам. Однако этот момент имеет значение как показатель доверия банкам и национальной валюте. По данным иных аналитиков, в основном вклады делаются на короткие сроки. Кстати, это тоже сказывается на процентных ставках. Так, несмотря на более высокие годовые ставки, средняя ставка по кредитам в минувшем году не превысила 6,9%. Можно сделать вывод, что население вкладывает в банки на короткие сроки – три – шесть месяцев, опасаясь девальвации.

Годовой прирост объемов банковских вкладов объясняется действием системы полного страхования вкладов. Граждане относительно безбоязненно делают ставки, тем более, что срок действия полной компенсации продлен еще на год. Однако на фоне таких гарантий прирост банковских вкладов населения мог быть более существенным, полагают эксперты. Поскольку ни в одной другой стране мира нет системы полного страхования вкладов.