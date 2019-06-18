Интерес наших инвесторов к Турции продолжает расти

Интерес наших граждан к покупке недвижимости в Турции растет небывалыми темпами, о чем свидетельствуют данные Института статистики (TUİK) этой соседней страны. Так, в январе-мае текущего года наши граждане приобрели в Турции 466 объектов недвижимости, что на 134 единицы больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года.

Скажем, по данным этого института, только в мае сего года азербайджанцы скупили 90 объектов недвижимости, а это на 15 единиц больше по сравнению тем же месяцем минувшего года.

По данным эксперта-экономиста Натига Джафарли, в прошлом году с января по май азербайджанцами было куплено в Турции 332 объекта недвижимости, а текущий год отметился еще большим интересом наших инвесторов к сфере недвижимости соседней страны.

«Ели приглядеться к статистике прошлого месяца, в сутки азербайджанцы становились владельцами трех единиц недвижимости на территории братской страны, — сказал он #. — Если учесть, что средняя стоимость недвижимости, скупаемой иностранцами в Турции, составила 100 тыс. долларов, за пять месяцев этого года наши граждане скупили там недвижимости на 50 млн. долларов».

Согласно подсчетам экономиста, если наметившиеся темпы сохранятся, отток валюты из Азербайджана в упомянутый сегмент турецкого рынка достигнет 120-130 млн. долларов уже к концу текущего года. Говоря о причинах выраженной тенденции, эксперт отметил, что в результате роста нефти растут бюджетные расходы, а вместе с этим развиваются коррупционные схемы вывода денег, что порождает дополнительную денежную массу. «Инвестиционный климат в стране оставляет желать лучшего, и дополнительные средства вкладываются в имущество на территории Турции и Грузии, так как финансовые средства ищут более привлекательные и стабильные пространства. Иными словами, соседние страны привлекают наши деньги», — говорит экономист.

Отечественный бизнес также увеличивает свое присутствие в Турции. Скажем, по данным Торгово-промышленной палаты Турции (TOBB), в феврале этого года здесь зарегистрировались 42 компании с азербайджанским капиталом. В отчетный месяц на турецком рынке обосновалось на 14 субъектов азербайджанского бизнеса больше, чем в феврале минувшего года, причем, явным преимуществом отличился Стамбул – 35 субъектов бизнеса.

К этому крупному промышленно-торговому и культурному центру Турции наши предприниматели отнеслись с особым пиететом и в прошлом году, поскольку 140 из 183 компаний были основаны именно в Стамбуле. По состоянию на конец прошлого года в открывшиеся в Стамбуле компании азербайджанскими бизнесменами было вложено 44 млн. лир. За Стамбулом по привлекательности для бизнеса следует Анталия, где в 2018 году азербайджанцы открыли 13 новых компаний, говорится в отчете Объединения палат и бирж Турции.

B прошлом году в этой стране с участием азербайджанского капитала учреждено 13 акционерных обществ и 141 обществ с ограниченной ответственностью, в которые предварительно вложено 61,6 млн. турецких лир, 86% (53 млн. лир) из которых поступило из Азербайджана. Число открывшихся за год компаний выросло на треть, а первичных инвестиций во вновь созданные компании — 2,5 раза.

Азербайджанские предприниматели выбирают традиционные сферы бизнеса: строительство — 16 компаний (объем вложений в капитал — 11,3 млн. лир), торговля — 84 (13,3 млн. лир), транспорт — 13 (1 млн. лир), отели и рестораны — 10 (12,4 млн. лир).

Растущее присутствие азербайджанского бизнеса в строительной сфере этой страны местные эксперты объясняют ужесточившимися требованиями Государственного комитета градостроительства и архитектуры к площади жилой застройки на одном гектаре земельного участка. Что касается роста числа компаний с азербайджанским капиталом в сфере оптово-розничных продаж Турции, начиная с середины прошлого года, началась девальвация лиры, удешевившая себестоимость местных товаров. В результате выросла рентабельность бизнеса, занятого в сфере продаж привлекая зарубежный, в том числе азербайджанский капитал.

Несмотря на растущее присутствие азербайджанского бизнеса в Турции, в целом интерес инвесторов к турецкому рынку падает. По данным агентства Moody’s, понизившего долгосрочный рейтинг эмитента на одну ступень – до «B1» с «Ba3», негативные изменения в области институциональной стабильности и эффективности политики Турции оказывают давление на доверие инвесторов. Турецкая экономика в прошлом году выросла всего на 2,6%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет, а ВВП на душу населения даже упал. Рекордным за последние 15 лет стал прошлогодний уровень инфляции, в стране увеличилась и безработица.