Интерактивное зеркало для покупателей разработано Microsoft

Интерактивное зеркало разработано американской корпорацией Microsoft для магазинов шведского ритейлера H&M. Первый экземпляр во флагманском магазине Times Square в Нью-Йорке уже появился.

Алгоритмы распознавания речи и человеческих лиц основываются на мощностях облака Microsoft Azure. Зеркало здоровается с подошедшим покупателем и предлагает сфотографировать его и дать советы для изменения его внешнего облика. Снимки покупателя стилизованы под обложку журнала. Покупатель получает их на свой телефон, сканируя QR-код. Зеркало помогает определить стиль, наиболее подходящий человеку, и на основании выбора покупателя формирует предлагаемый комплект одежды, учитывая возможные скидки и специальные предложения.

Интерактивное зеркало – один из примеров применения технологии голосовых ассистентов для креативного и современного обслуживания клиентов. Ранее Microsoft объявила, что достигла точности распознавания речи, сравнимой с человеческой.

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