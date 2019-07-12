«Интер» сделал официальное предложение по Лукаку

Миланский «Интер» сделал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports Italia.

Спортивный директор черно-синих Пьеро Аузилио заявил, что встречался с представителями английского клуба для решения вопроса о возможном переходе бельгийского игрока, передает Газета.Ru.

«Мы встречались с «Манчестер Юнайтед» по вопросу трансфера Лукаку. Антонио Конте хочет видеть в команде самых сильных игроков, мы намерены помочь ему. Будем ждать, чем закончится дело», — сказал Аузилио.