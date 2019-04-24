Интер просит за своего форварда 70 000 000

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может летом перебраться в стан «Пари Сен-Жермен».

Аргентинский футболист стал приоритетной целью парижского клуба на летнее трансферное окно. В лице Икарди руководство ПСЖ видит замену 32-летнему Эдинсону Кавани.

Парижане, несмотря на то что переговоры о переходе форварда нерадзурри еще не стартовали, являются фаворитами в борьбе за игрока. Ожидается, что «Интер» потребует за Икарди около 70 миллионов евро, поскольку из-за конфликта с клубом и длительного отсутствия игровой практики цена на него упала.