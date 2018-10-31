Интеграция на постсоветском пространстве необходима, — эксперт

В Астане 2 ноября состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. На предстоящей встрече премьер-министры государств-участников СНГ рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сферах культуры и финансов.

В ходе прошедшего в этой связи видео моста Москва — Астана — Баку — Бишкек — Ереван — Кишинев — Минск на тему: «Экономическое взаимодействие в рамках СНГ», замдиректора Русской экономической школы Азербайджанского экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов поделился собственным взглядом на вопросы формирования экономической политики, а также идеями в плоскости наращивания сотрудничества в области науки, образования и привлечения научного потенциала стран Содружества к разработке программных документов.

Предложения нашли живой отклик участников мероприятия:

«Мною были выдвинуты идеи углубления и интеграции на постсоветском пространстве, в частности, связанные с созданием единого рынка капитала, товаров и услуг, а также единого рынка труда. Формирование единых рынков на пространстве Содружества должно происходить в комплексном и системном направлении. Необходимо осуществлять политику по формированию единого рынка не только для мигрантов, но также универсализировать системы образования и выдачи на территории наших государств дипломов и прочих документов, подтверждающих квалификацию. Они должны приниматься на всей территории Содружества. С другой стороны, необходимо координировать и реализовывать общую политику в контексте стратегии планирования наших национальных экономик, выработать стратегию по долгосрочному планированию», — пояснил профессор суть заявлений на полях прошедшей видеоконференции.

Актуальность идей вызвана высокой динамикой глобальных вызовов, формирующихся в мировой экономике, уверен собеседник. Это технологичное развитие, формирование нового технологического уклада, который существенно уменьшит потребность в экспортируемых из стран Содружества сырьевых ресурсах:

«Вопрос актуален для нашей страны, поскольку такие государства, как Азербайджан и Туркменистан, в серьезной степени увеличили свой валютный потенциал, благодаря тому, что имеют весьма солидную валютно-сырьевую обеспеченность. Однако спрос на экспортируемое сырье будет существенно уменьшаться с развитием нового технологического уклада в мировой экономике».

Интеграция на постсоветском пространстве крайне необходима, реализовывать этот процесс нужно в динамичном режиме, а приступить к нему уже сейчас. С тем, чтобы территория постсоветского пространства нашла свое место в ядре нового технологического уклада. Для этого необходима технологическая кооперация, перевооружение производственных мощностей, развитие глубины обрабатывающей промышленности, осуществление четко выработанной инвестиционной политики с соответствующими приоритетными направлениями. Данный процесс упирается во внедрение инновационных достижений научно-технического прогресса и кооперацию, углубление интеграции наших стран в новый технологический уклад.

«Углубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве крайне необходимо. За последние годы Азербайджан сформировался как страна, имеющая серьезную экономическую самодостаточность. Однако экспортные ресурсы, которые служили локомотивом формирования самодостаточности, будут терять актуальность. Сегодня выходят на первый план сферы экономики, имеющие значительно более высокий и опережающий темп экономического роста», — отметил Мамедов.

С его слов, для устойчивого опережающего экономического роста необходимо адекватно реагировать на вызовы, связанные с новыми технологическими направлениями и соответствующими отраслями. Необходимо инвестировать в те направления экономики, которые уже дают опережающий устойчивый экономический рост, осуществлять политику углубления интеграции на постсоветском пространстве:

«Формирование экономических интеграционных объединений на пространстве бывшего СССР — это очень важный и нужный вопрос, который требует решения», — сказал собеседник. Предложение, связанное с формированием научного экспертно-аналитического центра при Исполкоме Содружества независимых государств, нашло живой отклик участников. Профессор предложил создать экономическое сообщество для активизации и реализации многих идей, чтобы наладить обратную связь на уровне хотя бы экспертного сообщества.

«Если говорить с формальной точки зрения, то лично я и мои коллеги в Исполкоме поддерживают создание научно-экспертного аналитического совета. Но для того, чтобы данная идея стала реальностью, нужно конкретное официальное предложение от любого государства, поскольку в этом вопросе необходимы серьезные организационно-финансовые затраты», — заявил директор Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.

Поскольку все действующие документы в СНГ рассчитаны до 2020 года, уже в ближайшее время должна начаться работа над подготовкой новых документов с учетом ошибок прошлых периодов и с попытками спрогнозировать будущее.

На встрече в Астане планируется, что в узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ и наметят дату и место своей следующей встречи. В проект повестки дня заседания в расширенном составе также внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах, в том числе обсуждение Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. На заседании совета также ожидается подписание Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового администрирования.

39 просмотров