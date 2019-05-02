Институты общественного контроля в Азербайджане нуждаются в скорейшем реанимировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, заявил о том, что должен быть усилен общественный контроль.

«Программу регионального развития мы в большей степени сформировали на основе писем и сигналов, поступающих с мест. Какие проблемы беспокоят граждан, те мы включили в государственную программу и решаем их. Однако, в некоторых случаях, в связи с реализацией этих проектов бывают недостатки и недочеты. Они должны быть устранены. Конечно же, должен быть силен и общественный контроль», — сказал глава государства.

Активное участие общества в гражданских и государственных делах стало неотъемлемой частью любого развитого или желающего развиваться государства. Данный механизм необходим прежде всего для эффективной работы государственного бюрократического аппарата, который по своей природе склонен на местах нарушать законы, от имени которых сам же выступает. Поэтому для того, чтобы предотвратить главные паразитирующие элементы, нужен общественный контроль.

Общественный контроль – это взаимодействие гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам защиты прав и реализации законных интересов граждан.

То есть правительство, которое желает обеспечить эффективную работу и не допускать факторы, бросающие тень на деятельность госструктур, должно основываться, прежде всего, не на мнении своего госаппарата, а на мнении общества. Это универсальная модель сдерживания и противовесов, когда общество само контролирует работу в тех или иных сферах.

Тут резонно было бы спросить, а как этот общественный контроль работает? А работает он на двух столпах: 1) независимые, объективные СМИ, которые сидят не на дотациях госаппарата, чиновника или бизнесмена, а которые работают на само обеспечение. 2) независимые неправительственные организации (НПО), которые имеют доступ ко всей информации и проводят разного рода исследования. Причем нужно сказать, что оба этих института, и СМИ и НПО, должны работать не под давлением чиновников и не под страхом, а наоборот, должны иметь иммунитет от государства, что позволит им более смело действовать на местах, особенно это касается отдаленных районов.

В Азербайджане с этими обоими институтами дела обстоят неважно. Возьмем, к примеру, СМИ. Большинство СМИ Азербайджана находятся на госдотации, а независимые СМИ существуют под давлением. Даже если оставить в сторону то, что СМИ работают на дотациях государства, роль общественного контролера они могут выполнять, только в том случае если это не противоречит интересам бенефициара данного СМИ. То есть один из институтов общественного контроля работает условно, сугубо по усмотрению и капризу своего владельца. То есть он болен, и методы его излечения есть, но они никому не интересны.

С НПО у нас дела обстоят еще хуже. Во-первых, процесс регистрации НПО в Азербайджан что-то из области фантастики. Если кто-то и хотел зарегистрировать НПО за последние годы, то, даже пройдя все круги ада, без политического одобрения не смог бы этого сделать. С другой стороны, могут работать и получать гранты только те неправительственные организации, которые проведут исследование в «правильном русле». То есть оба столпа общественного контроля сегодня в Азербайджане сильно больны и нуждаются в скорейшем реанимировании.

Современные технологии не имеют границ. По сути, они превратились в отдельный мир, который породил много ответвлений во всех сферах, начиная от банково-финансовой и заканчивая журналистикой. Например, в традиционной журналистике нет, и не было такого понятия как блоггер, но сегодня ряд независимых блоггеров известнее, чем даже некоторые СМИ. Достаточно иметь нормальный телефон и интернет. То есть отдельным и новым форматом общественного контроля могут быть сами люди, не профессионалы, которые в нужный момент в нужном месте снимут на видео и распространят в сети ту или иную информацию. Это тоже является формой общественного контроля, но кто этим будет заниматься в сельской местности, где данный контроль больше всего нужен?

В условиях, когда президент страны взывает к усилению общественного контроля, для того, чтобы начатые им же реформы работали эффективно, скорее всего, стоит ожидать улучшения ситуации в СМИ и НПО, ибо другого легитимного общественного контроля не существует. Либо государственный бюрократический аппарат будет терпелив к критике своей работы и будет выслушивать все недочеты, и таким образом будет создано гармоничное взаимодополнение, либо же начатые реформы и то, как работают новые механизмы, останутся в тени, так и непонятые обществом.

Тут стоит добавить, что одним из условий подписания стратегических соглашений между Азербайджаном и ЕС была именно работа независимых центров (НПО) и СМИ. Это, кстати, поможет стране во многих сферах проводить прозрачную политику, что с одной стороны вернет доверие общества к госчиновникам, а с другой поможет новым экономическим преобразованиям.