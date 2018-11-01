Институт языкознания приступил к мониторингу радиостанций

«Мониторинговый отдел Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана приступил к мониторингам для выяснения уровня соблюдения радиостанциями норм литературного азербайджанского языка».

Об этом в заявлении Report сказала завотделом Севиндж Алиева.

По ее словам, институт постоянно проводит мониторинги: «К проверкам привлечены все радиостанции. В основном мы стараемся проводить мониторинг передач, обладающих широкой зрительской аудиторией».

С.Алиева отметила, что институт проводит мониторинги, чтобы узнать, соблюдаются ли в СМИ нормы литературного языка: «До конца года пройдет конференция в целях объявления результатов мониторингов, связанных со СМИ, то есть сайтами, газетами, телеканалами и радиостанциями. Однако, нынешняя конференция будет отличаться от предыдущих. Мы постараемся организовать живое обсуждение, и отдадим предпочтение поискам путей решения проблем. Так как одна и та же ситуация повторяется годами».

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