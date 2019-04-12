Инсталляция, как средство борьбы с ДТП

Аварии на дорогах ежегодно становятся причиной травм различной степени тяжести и смертей среди водителей, пассажиров и пешеходов. Согласно статистическим данным в Азербайджане в прошлом году произошло 1817 ДТП, в которых пострадало 2433 человека. Травмы получили 1711 человек, 722 человека скончались. Цифры пугающие, и очевидно, что необходимо предпринять эффективные шаги для обеспечения безопасности на дорогах. Карательные меры не всегда дают нужный эффект, а значит, помимо них, нужны и другие методы.

На днях в столице Грузии Тбилиси на нескольких улицах города появились необычные инсталляции – перевернутые разбитые автомобили, установленные на железных столбах. В мэрии города, как сообщает Sputnik Грузия, заявили, что инсталляции, которые, по всей видимости, символизируют необходимость безопасного вождения, установила частная компания, а разрешение на это выдала соответствующая служба ведомства.

О том, насколько эффективно такое средство борьбы с ДТП и стоит ли нашей стране перенять грузинский опыт, мы спросили у отечественных экспертов.

Как рассказал # председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, нечто подобное в нашей стране делалось уже 30-40 лет назад. На постах ГАИ выставляли разбитые в аварии машины, как свидетельство того, к чему может привести игнорирование правил дорожного движения (ПДД).

«Но часто виновники аварий – представители «золотой молодежи», которым абсолютно безразличны такие вот демонстрации. Они абсолютно безбашенные, им никто не указ, они уверены в своей безнаказанности, как и в том, что с ними на дороге ничего страшного не произойдет. А плата за такую самоуверенность может быть очень высока — потерянное здоровье или жизнь. Тем не менее, как я сказал, для нарушителей даже наглядные примеры–не урок, а законопослушные водители в них не нуждаются, так как и без того ничего не нарушают. Потому, на мой субъективный взгляд, польза от таких инсталляций, которые установили в Грузии, сомнительная. К тому же, они могут отрицательно воздействовать на эмоциональных людей, у которых при их виде тут же будут возникать в голове самые плохие дорожные сценарии»,– сказал наш собеседник.

С другой стороны, по словам Ф.Мамедова, если хоть один человек, посмотрев на инсталляцию, задумается и избежит ДТП, то ее уже установили не зря. Но при этом сам объект должен быть выполнен так, чтобы не представлять опасность.

«Нужно быть уверенными, что авто-инсталляция не рухнет и не станет причиной несчастного случая. Кроме того, она может отвлекать некоторых водителей от дороги. Знаю о случае, когда в одном из городов на экран, установленный на улице, хакеры вывели изображение обнаженных женщин. Это стало причиной большого числа аварий. Именно то, что водитель на что-то засмотрелся, нередко становится причиной трагедий на дорогах. Скажем, произошло ДТП, другим водителям интересно узнать, что случилось, они притормаживают, и в результате сами попадают в аварию», – поделился эксперт.

Ф.Мамедов считает, что нужно бороться с ДТП не инсталляциями и даже не социальной рекламой, а повышением уровня культуры водителей и пешеходов. Начинать работу в этом направлении нужно еще с детских садов.

«А у нас нередко дорогу на красный свет переходят беременные, женщины с маленькими детьми, то есть ребенок еще не родился или очень мал, а уже невольный нарушитель. Дети берут за образец для подражания поведение родителей, и если родители игнорируют ПДД, для детей это тоже будет нормой. Мало ведь кто говорит детям о том, что нельзя бросать, топтать хлеб, но они видят, что родители относятся трепетно к хлебу и поступают так же. С дорогой то же самое. Пример родителей важен, но и школа должна вносить свою лепту. Должны быть занятия, посвященные ПДД, в нашей же стране ничего такого нет или это носит условный характер», – считает он.

По его словам, если водитель или пешеход нарушил ПДД, то к нему должны быть применены санкции, предусмотренные законом. Наказание должно быть не столько строгим, сколько неотвратимым. Ф.Мамедов высказал мнение о том, что помимо этого, нужно собирать нарушителей в полицейском участке и заставлять их смотреть фильм, в котором демонстрируются страшные последствия ДТП.

«Кто-то может сказать, что это жестоко, неэтично принуждать людей смотреть, как чьи-то кишки наматываются на колеса. Но лучше пусть они это увидят на экране, чем с ними случится подобное в реальной жизни. Может быть после такого просмотра они задумаются и сделают для себя правильные выводы»–резюмировал специалист.

В свою очередь, председатель общественного объединения гуманитарной поддержки «Хаят», эксперт в области транспорта Азер Аллахверанов заявил #, что идея инсталляций, установленных в Тбилиси, ясна. Но также ясна и неоднозначная реакция жителей на них.

«Кто-то видит в них произведение искусства, кто-то – средство борьбы с ДТП. Но есть и те, кто находят их уродующими вид города и давящими на людей психологически. В какой-то мере соглашусь, что это негатив на дороге. Не думаю, что у нас в городе нужно устанавливать что-то подобное. Мы живем во время, когда информация общедоступна и сообщения о ДТП, в которых люди получают травмы и умирают, можно увидеть в СМИ чуть ли не каждый день. То есть все прекрасно осведомлены об опасностях на дорогах и о том, как их избежать, так что «перевернутые автомобили» – лишнее. Есть другие, более эффективные методы просвещения. Даже если на билбордах и уличных мониторах будет просветительская информация по данному поводу–это даст более положительный результат, нежели инсталляция», –сказал он.

А.Аллахверанов подчеркнул большую роль СМИ, интернет ресурсов в деле борьбы с дорожными нарушителями и их роль в улучшении ситуации на дорогах в целом. Он считает, что нужно показывать и социальную рекламу, посвященную этой тематике.

«Недавно Бакинское транспортное агентство призвало пассажиров общественного транспорта принять участие в социологическом опросе, который бы показал, как улучшить качество перевозки пассажиров. Тогда я призвал граждан проявить активность, и ролик с моим обращением был опубликован на сайте агентства. За короткое время его просмотрели более 1000 человек. Это еще одно доказательство того, что сейчас граждане предпочитают черпать информацию в интернете, а значит его надо активно использовать в качестве средства пропаганды безопасности дорожного движения» – отметил эксперт.