Instagram вводит инструмент для обозначения фейкового контента

Сервис обмена фотографиями Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.
Как пишет портал Poynter, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, пользователям Instagram будет достаточно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как «несоответствующее» и «фейковое».
Сообщению может быть официально присвоен статус «фейкового» после проверки командой фактчекеров Instagram. Представитель Instagram Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.
| 2019-08-16T08:32:43+00:00 16 августа 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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