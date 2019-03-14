Instagram восстановил работу своего сервиса

Сервис обмена фотографиями и видеозаписями Instagram восстановил свою работу после сбоя. Как передает РИА Новости, об этом сообщила компания.
«Мы вернулись», — написала компания в своем аккаунте в Twitter.
В среду произошел массовый сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и Whatsapp по всему миру. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией, входом на сайты этих соцсетей, обновлением ленты новостей.
В Facebook заявили, что неполадки в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не связаны с DDoS-атакой.