Instagram восстановил работу своего сервиса

Сервис обмена фотографиями и видеозаписями Instagram восстановил свою работу после сбоя. Как передает РИА Новости, об этом сообщила компания.
«Мы вернулись», — написала компания в своем аккаунте в Twitter.
В среду произошел массовый сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и Whatsapp по всему миру. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией, входом на сайты этих соцсетей, обновлением ленты новостей.
В Facebook заявили, что неполадки в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не связаны с DDoS-атакой.
| 2019-03-14T10:20:25+00:00 14 марта 2019, 10:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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