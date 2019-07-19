Instagram перестал показывать лайки в шести странах

Пользователи шести стран перестали видеть количество лайков под постами в Instagram, передает Lenta.Ru.

Как пишет TechCrunch, нововведение позволит владельцам Instagram-профилей не гнаться за одобрением других пользователей.

Обновление затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию. Первой страной, протестировавшей новый дизайн, стала Канада. Функция была отключена с весны, но в середине июля лайки вновь вернулись в Instagram-ленту канадских пользователей.

О планах соцсети скрыть лайки пользователей от посторонних глаз стало известно в апреле. В Instagram хотят добиться, чтобы пользователи фокусировались на самих публикациях, а не на том, сколько лайков они соберут.

По данным на 2018 год, в Instagram зарегистрированы 1,1 миллиарда человек.

| 2019-07-19T11:52:47+00:00 19 июля 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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