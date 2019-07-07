Инспекторы МАГАТЭ проанализируют ситуацию после нового сокращения Тегераном обязательств по СВПД

Инспекторы от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране представят доклад в штаб-квартиру агентства по итогам анализа ситуации после объявления Тегераном о новом сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и повышении уровня обогащения урана до 5%. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя организации.

По словам представителя МАГАТЭ, международное агентство уже осведомлено о предпринятых Ираном шагах.