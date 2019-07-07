Инспекторы МАГАТЭ проанализируют ситуацию после нового сокращения Тегераном обязательств по СВПД

Инспекторы от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране представят доклад в штаб-квартиру агентства по итогам анализа ситуации после объявления Тегераном о новом сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и повышении уровня обогащения урана до 5%. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя организации.

По словам представителя МАГАТЭ, международное агентство уже осведомлено о предпринятых Ираном шагах.

| 2019-07-07T13:21:42+00:00 7 июля 2019, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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