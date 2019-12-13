Инородная «дипломатия»

Приятно послушать умного человека. «Я не жду положительных результатов от взаимных визитов азербайджанских и армянских журналистов», — об этом на пресс-конференции по итогам визита в Брюссель заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, передает Report.az. И он абсолютно прав. Впрочем, не только в этом. Прав Ф.Шафиев и в том, что армянская сторона организовала по поводу визита журналистов представление.

«Думаю, что без прогресса в рамках официальных каналов влияние народной дипломатии на решение нагорно-карабахского конфликта не будет серьезным», — считает он. И это также абсолютная правда. В том числе и потому, что не было еще прецедента, когда бы «народная дипломатия» решала что-то в условиях, когда руководства воюющих стран придерживаются диаметрально противоположных взглядов на пути решения конфликта. Не было и, уверен, что не будет.

Каждая из конфликтующих сторон, вернувшись из поездки в свои страны, исходит из существующих там реалий. Проще говоря, даже если армянские журналисты в душе понимают, что минусов для РА от продолжения оккупации азербайджанских земель со стороны их государства гораздо меньше, чем плюсов от начала реальных шагов к миру, то они не признают это публично. Потому, что знают настроения в обществе и не хотят прослыть предателями. А так будет, если они выдадут реально объективные тексты на тему: «Что выиграет Армения от налаживания отношений с Азербайджаном?».

Плюс, что еще важнее, у журналистов или правозащитников нет никаких механизмов изменения статуса-кво. Они не могут приказать армянским оккупационным войскам покинуть захваченные территории нашей страны. Они не способны изменить позицию карабахских сепаратистов. Они вообще ни на что не способны. И это очевидная, априори известная реальность. Соответственно, все утверждения о какой-то мифической пользе «народной дипломатии» — лукавство.

Нет и не может быть от нее пользы, когда премьер-министр РА говорит, что «Карабах это Армения и точка», а президент Азербайджана Ильхам Алиев отвечает, что «Карабах это Азербайджан и восклицательный знак!». Нет и не может быть пользы от «народной дипломатии» в условиях, когда Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, которые были взяты в заложники Арменией и подверглись пыткам и другим унижениям все еще находятся в плену.

«Армения упорно отказывается освободить их, даже на основании принципа «всех на всех»», — об этом, в ходе выступления на 26-м заседании Совета министров ОБСЕ заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Там же и тогда же, он отметил, что попытка Армении выдвинуть на первый план вопрос статуса противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и принятым решениям ОБСЕ, в действительности является ударом по мирному процессу и мандату сопредседателей Минской группы.

Это правда. Но, что нового в такого рода позиции официального Еревана? Ничего. Ровно также будет при любом новом руководителе РА. И именно поэтому, нет и не может быть никакой пользы от «народной дипломатии» в условиях диаметрально противоположных взглядов руководства Армении и Азербайджана на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Скажу больше. Глубоко убежден в том, что несмотря на то, что Азербайджан сто раз прав, несмотря на признание всем миром нашей территориальной целостности и непризнание им так называемой «НКР», все это не поможет вернуть ни пяди земли мирным путем.

На мой взгляд, имей место хоть еще не 4, а 24 резолюции ООН, в которых было бы прописано требование о необходимости вывода всех армянских вооруженных формирований с наших захваченных земель, ни один армянский оккупант не покинет Шушу, Ханкенди и другие наши территории. Единственный способ изменить ситуацию — принудить агрессора к миру военным путем. Да, будут жертвы с обеих сторон. Да, будут кровь и слезы. На этом как раз и пытаются играть силы, заинтересованные в извлечении дивидендов из существования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Их выгода проста и понятна — наличие конфликта помогает оказывать одномоментное давление и на Баку и на Ереван. Говоря от обратного, урегулирование конфликта лишит их этой роли «модератора». В роли которого так легко и комфортно можно предлагать разные идеи. В том числе и призывать к активизации контактов в рамках «народной дипломатии», призывая к взаимным компромиссам и ставя тем самым знак равенства между оккупантом и жертвой оккупации. У такой позиции есть очень простое название. Это не пресловутые «двойные стандарты», а вполне себе очевидная поддержка политики Армении. И нет ничего удивительного в том, что оказывается она страной, которая сама выступала в роли оккупанта.