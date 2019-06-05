Инновациям быть: InnoFest в Баку подводит итоги

В Park Inn состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Фестиваля инноваций (InnoFest), который впервые прошел в Азербайджане с 29 мая по 4 июня.

Как сообщает #, фестиваль был проведен по инициативе и организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, совместно с министерствами Молодежи и спорта, Образования, Центром Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН и посольством США в Азербайджане.

В рамках InnoFest в Баку состоялся целый ряд мероприятий. В частности — международный форум Lightest, в котором приняли участие специалисты Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий и зарубежные эксперты.

Этот проект служит осуществлению надежных транзакций и верификации идентификационных данных при трансграничных электронных услугах между Европейским Союзом и Азербайджаном, взаимному признанию электронных подписей стран-партнеров на международном уровне.

В рамках фестиваля в Баку был организован очередной семинар по четвертому направлению ICT innovation and startup ecosystems в рамках инициативы по гармонизации цифровых рынков (HDM) стран «Восточного партнерства» Европейского Союза. При организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Ernst & Young была представлена программа EU4Digital. Основной целью этой программы является распространение преимуществ единого цифрового рынка ЕС в странах «Восточного партнерства».

Одно из центральных мест в программе InnoFest было отведено Monex Summit.

Мероприятие собрало лидеров финансовых технологий и банковской промышленности. Саммит проводился при официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Центра Гейдара Алиева, Палаты по надзору за финансовыми рынками, Центрального банка и при совместной организации Американской торговой палаты в Азербайджане (Amcham) и компании FA International Trade Events.

Впервые в Азербайджане прошел Молодежный форум по управлению интернетом. Он состоялся при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Фонда молодежи Азербайджана и Программы развития ООН.

Незабываемые впечатления у участников и гостей фестиваля оставила инновационная деревня InnoFest Village, которая была организована в парке Центра Гейдара Алиева.

Именно здесь прошли такие события, как турнир по киберспорту Baku Open Cyber Cup, выставка TechFest, олимпиада дронов и др.

Также в рамках InnoFest были объявлены победители бакинского финала проекта «От идеи к бизнесу». Победителями стали проекты NanoDesal (Бакинский государственный университет), HealWith (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), AgroShare (Азербайджанский технический университет).

Все три проекта получили право на участие в летнем лагере Innocamp, который пройдет в конце августа, вместе с победителями стартап-туров, прошедших ранее в 12 регионах.

В рамках еще одного масштабного события — форума «Made in Azerbaijan: Инновации и Технологии» состоялись презентации и дискуссии о перспективах экспорта местной инновационной продукции и технологий, развитии экосистемы инновационного бизнеса, поощрении использования создаваемых продукций и услуг частным и государственным секторами в пределах страны.

Завершающим мероприятием фестиваля стала III Олимпиада роботов, организованная при поддержке министерств Транспорта, связи и высоких технологий, Молодежи и спорта, Образования и при организации Академии робототехники и инженерии Азербайджана и Общественного объединения «Центр образования, обучения и развития молодежи».

Возраст участников соревнования составил от 8 до 19 лет.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что участниками различных мероприятий фестиваля в общей сложности стали более 1500 человек, 158 из которых были иностранные гости. Согласно статистике от организаторов, InnoFest Village посетили более 1800 местных жителей и более 300 иностранцев.