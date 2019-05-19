ИнноФест в Баку: роботы, дроны, техно-party и бесплатная мобильная клиника

Состязание роботов, локальный финал международной олимпиады дронов, киберспортивный турнир ИнноФест в Баку: роботы, дроны, техно-party и бесплатная мобильная клиника и целый ряд других интереснейших мероприятий состоится в Баку в рамках Фестиваля инноваций (ИнноФест), который впервые пройдет с 29 мая по 4 июня и объединит участников из 50 стран.

Как сообщает #, в рамках фестиваля будут также организованы саммиты и форумы, инновационные и стартап-конкурсы, выставки, техно-party и концерт с участием всемирно известной певицы Инны, который состоится 31 мая в Elektra Events Hall.

ИнноФест проводится в соответствии с исполнением соответствующих подпунктов Плана мероприятий «Государственной программы реализации Национальной стратегии по развитию информационного общества в Азербайджане на 2016-2020 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева с целью формирования стартап-движения в нашей стране, оказания поддержки осуществлению бизнес-идей молодежи, расширения поощрения инноваций и технологий и реализации новых идей, а также формирования традиций построения центров бизнес-инкубации в регионах.

Фестиваль пройдет по инициативе и организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, совместно с министерствами Молодежи и спорта, Образования, Центром Гейдара Алиева, Фондом молодежи Азербайджана, Программой развития ООН, посольством США в Азербайджане.

Одним из крупных событий ИнноФеста станет Monex Summit, который ежегодно проводится в 3 регионах — Европе, Ближнем Востоке и СНГ, а в этом году пройдет в Баку с 30 мая по 1 июня. На это мероприятие съедутся ведущие лидеры финансовых технологий и банковской промышленности.

С 31 мая по 3 июня в рамках ИнноФеста состоится первый Молодежный форум по управлению интернетом.

Форум является платформой для обмена опытом и налаживания сотрудничества местных участников с международными специалистами, совместного обсуждения существующей ситуации, поставленных задач в этой области, вопросов интеграции в соответствующие международные структуры. В рамках форума будет проведена теоретическая и практическая подготовка участников, а в заключение мероприятия они примут участие в симуляционных играх на различные темы.

Кроме того, будут организованы дебаты на такие актуальные темы, как «Насколько важно управление интернетом для устойчивого развития молодежи?», «Глобальный или специфический интернет – отношение молодежи к различным ценностям», «Как можно обезопасить интернет для детей и молодежи?» и т.д.

Еще одним событием в рамках форума станет семинар по четвертому направлению ICT innovation and startup ecosystems в рамках инициативы по гармонизации цифровых рынков стран «Восточного партнерства» ЕС, который состоится 29 и 30 мая. В нем примут участие эксперты из Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Беларуси и др.

Одно из центральных мест в программе фестиваля будет уделено Форуму «Made in Azerbaijan: Инновации и Технологии». Он состоится 3 июня и будет направлен на широкую популяризацию технологической и инновационной продукции и услуг и оказания поддержки их экспорту. В форуме планируется участие представителей государственных структур, частного сектора, международных организаций, функционирующих в Азербайджане дипломатических корпусов зарубежных стран, а также участников инновационной экосистемы, стартапов и представителей из зарубежных стран.

На протяжении всех дней фестиваля в парке Центра Гейдара Алиева будет действовать инновационная деревня — InnoFest Village, в которой будет функционировать оснащенный зоной развлечения павильон Robopark.

Здесь будут демонстрироваться инновационная продукция и услуги, успешные разработки стартаперов, а также пройдут тренинги по работе с виртуальными играми, дронами и роботами.

В одной из зон развлечений будет функционировать мобильная клиника, позволяющая провести бесплатное обследование глаз и зубов.

Мобильная зубная и мобильная глазная клиника оснащена необходимым современным медицинским оборудованием. В рамках данного проекта по профилактике и лечению зубных и глазных болезней осуществляется детальное обследование детей, лишенных родительской опеки, а также обслуживание пожилых людей и малообеспеченных слоев населения. Обратившиеся в клинику люди будут обследованы профессиональными офтальмологами, другими специалистами и получат необходимую консультацию.

Кроме того, в инновационной деревне будут объявлены победители конкурса рисунков на тему «Будущее», посвященного Международному дню защиты детей.

Конкурсант, занявший первое место, получит денежное вознаграждение в размере 300 манатов, обладатель второго места получит 200 манатов, а третьего – 100. На основе рисунков призеров в Азербайджане будут изготовлены и выпущены в оборот почтовые марки.

Помимо этого, будут объявлены результаты трехдневного стартап-конкурса, проводимого среди ВУЗов Баку в рамках проекта «От идеи к бизнесу».

Команды-победители получат право на участие в летнем лагере Innocamp, который пройдет в конце августа, вместе с победителями из 12 регионов. В летнем лагере победители нынешнего проекта «От идеи к бизнесу» при поддержке менторов, представителей центров бизнес-инкубации, а также психологов примут участие в занятиях по подготовке к финалу, который состоится в Баку в октябре.

В Центре Гейдара Алиева пройдет III Олимпиада роботов, где, помимо соревнований, будет организована выставка из роботов японского производства, азербайджанский финал международной олимпиады дронов (DronTech), победители которого получат удостоверение первого пилота дронов в Азербайджане, а также киберспортивный турнир Baku Open Cyber Cup.

При поддержке посольства США в Азербайджане, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Mars Academy в Баку в дни фестиваля впервые в Баку пройдет TechFest, который предложит местным производителям широкие возможности для демонстрации своей продукции, участия в мастер-классах и представления своих проектов международному жюри.