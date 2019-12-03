Инна Костина раскрывает символы кялагаи: от буты до «Жигули» и бюста Ленина

Заслуженный художник Азербайджана Инна Костина представила уникальный проект, посвященный пятилетнему юбилею включения традиционного искусства и символики кялагаи, его изготовления и ношения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Проект под названием «Кялагаи: шелковые крылья» представлен в Азербайджанском национальном музее ковра. В экспозицию вошли более 30 экземпляров платков кялагаи из личной коллекции Инны Костиной, и такое же количество авторских панно, выполненных в технике батика.

На выставке панно Инны Костиной, созданные специально для данного проекта, соседствуют с кялагаи, изготовленными в Шеки и Баскале в прошлом веке по старинным технологиям различными авторами.

В основу концепции выставки лег синтез традиционного — классического и авторского — современного подхода к искусству росписи по шелку. Есть в экспозиции и собственная авторская работа Инны Костиной, — фиолетовый кялагаи с золотистым орнаментом, созданный в 2003 году на творческом форуме в Баскале.

В интервью # Инна Костина раскрыла интересные подробности выставки «Кялагаи: шелковые крылья»:

— Расскажите о том, как появилась идея провести выставку в таком креативном формате…

— Два года назад я принимала участие на Международном биеналле прикладного искусства в Ташкенте, представляла там батик. На мне был кялагаи. И я обратила внимание на бешенный интерес мэтров декоративно-прикладного искусства со всего мира к моему платку. Все просили рассказать, показать, и это спонтанно вылилось в лекцию об азербайджанском кялагаи. Тогда я и подумала, почему бы мне, человеку, который стоял у истоков возрождения кялагаи, не заняться пропагандой нашего национального достояния.

За два года я собрала большую коллекцию кялагаи, более 100 экземпляров. Это уникальная коллекция, которую можно показывать по всему миру. У меня имеются и старинные образцы, и авторские работы.

На этой выставке акцент был сделан на современные необычные кялагаи. Меня интересуют кялагаи не в качестве женского головного убора, а как произведения искусства. В экспозиции представлены кялагаи из моей личной коллекции, они все уникальны, так же к этой экспозиции я подготовила около 30 панно в технике холодного батика, а сами кялагаи созданы в технике горячего батика. В итоге получился синтез двух техник исполнения. Это моя авторская находка, я планирую ее развивать и дальше.

Пилотную часть этого арт-проекта две недели назад я представила на международном биеннале в Ташкенте, где участвовало 150 художников из 13 стран мира. Приятно, что моя коллекция получила второе место, а работы тепло встречены публикой. Это была победа азербайджанского декоративно-прикладного искусства.

— Вы сказали, что стояли у истоков возрождения кялагаи. Раскройте подробности…

— В 2002 году Рена Ибрагимбекова и Джалиль Тарвердиев сделали колоссальное дело – они создали центр шелководства в Баскале и фактически спасли кялагаи. Дело в том, что производство нашего традиционного платка умирало, у нас не хватало сырья, ведь тутовые деревья, из которых изготавливали коконы для шелка, остались в захваченном Карабахе.

Сейчас эта проблема решилась посадкой новых деревьев и точечным сбором урожая, по определенным деревням.

Таким образом, центр в Баскале с нуля восстановил создание азербайджанского кялагаи. Р.Ибрагимбекова и Дж.Тарвердиев пригласили 4 художников – Татьяну Агабабаеву, Фахрию Мамедову, Илаху Зейналову и меня для того, чтобы в рамках этого проекта воссоздать старые кялагаи, и используя старые галибы, создать новые рисунки. Мы с большим воодушевлением откликнулись на это предложение.

— Где в Азербайджане было сосредоточено основное производство кялагаи?

— Исторически в Азербайджане существовало три центра производства кялагаи – в Шамахы, Баскале и Шеки. В прошлом веке именно Шекинский комбинат взял на себя основное производство. А в Баскале существовали маленькие ремесленные мастерские, в которых изготавливали более традиционные образцы.

— Какая судьба ждала кялагаи с приходом советской власти?

— Мы очень многое потеряли в советский период – кялагаи, хоть и не был полностью изгнан как паранджа, но очень пострадал. Несмотря на всю красоту и необыкновенные качества платка – зимой он согревает, летом – охлаждает, его популярность практически сошла на нет. Кялагаи стал считаться деревенским нарядом.

В советское время платок производился Шекинским комбинатом, но интереса к нему практически не было. Да и рисунки на платке стали не такие интересные, более крупные, в менее детальной проработке.

Уникальность того периода была в том, что в 70-е годы на кялагаи стали изображать автомобили «Волга» и «Жигули», а также бюст Ленина. Я видела такие платки, но, к сожалению, это очень раритетные экземпляры. Достать их для своей коллекции мне пока что не удалось. Но я в активном поиске…

— Сколько стоит авторский кялагаи?

— Если мы говорим об уникальном авторском, созданном в единственном экземпляре, то его стоимость будет приблизительно около 200 долларов. Те кялагаи, которые продаются в определенных точках продажи в различных ТЦ, это платки, созданные для массовой продажи. Они, конечно же, стоят дешевле.

— Бута – это обязательный атрибут кялагаи?

— Если речь не идет о классическом принте, который представляет собой чистый фон с каймой по краям, то существует около 40 видов буты, которые изображают на кялагаи.

Это разнообразные по смыслу и значению узоры и символы.

Чисто красный кялагаи издавна считался символом новой жизни и семейного благополучия. Его дарили будущей невестке родители жениха, и именно в такой кялагаи укутывалась азербайджанская невеста на свадьбе. В этот же кялагаи укутывали первенца. До наших дней от красного кялагаи дошла лишь узенькая красная ленточка на белоснежном платье невесты.

Кялагаи не только способен укрыть женщину от непогоды и придать шарм ее образу. Существуют реальные истории о том, как платок с соответствующими символами (колесо удачи, влюбленная бута) способен творить чудеса. Я лично знаю семейную пару, у которой 10 лет не было детей, а после того, как женщине подарили кялагаи, она родила мальчика.

— Сегодня кялагаи вернул свою популярность. Платок носят в повседневной жизни, с джинсами, с вечерним нарядом. Как вы к этому относитесь?

— Очень хорошо. Я за то, чтобы кялагаи носили как можно больше девушек, женщин, главное, чтобы он был удачным дополнением образа. Это наше наследие, и наша задача – пропагандировать красоту, доставшуюся нам от наших предков, чтобы передать будущим поколениям.