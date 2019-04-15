Инициатором встречи глав МИД выступила российская сторона

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна 29 марта была оценена всеми сторонами как положительная.

Несмотря на эти заявления, остается много открытых вопросов, ответов на которые еще нет. Например, по итогам встречи была озвучена новая фраза о развитии «гуманитарных проектов», хотя, что именно это означает, точного понимания пока нет.

С другой стороны, были озвучены «положительные итоги», которые возможно и дают какие-то надежды, тем не менее, в чем именно они заключаются, тоже не ясно. Сразу после встречи, было объявлено о скорой встрече глав МИД Азербайджана и Армении, что говорило о том, что переговоры будут интенсифицироваться.

Если проанализировать месседжи официальных лиц Еревана, то в целом на данном этапе не совсем ясно, как именно будут развиваться процессы. Для начала стоит отметить, что Азербайджан с самого начала «бархатной революции», был за то, чтобы в Ереване произошло изменение политической элиты в стране.

Этому было простое объяснение: Серж и его карабахские предшественники занимались имитацией переговорного процесса. Сейчас эстафета перешла к Пашиняну, но если учесть тот факт, что Николу нужно еще и укрепиться на своей должности и оправдать доверие армян, ему необходимо время.

В понедельник в Москве с участием главы российского МИД и сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Закрытые консультации прошли в свете итогов переговоров 29 марта в Вене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сказала # пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, на встрече состоялся обмен мнениями по поводу возможной совместной деятельности в гуманитарной сфере.

Отвечая на вопрос, почему встреча состоялась именно в Москве, Абдуллаева отметила, что «инициатором данной встречи выступила российская сторона».

«15 апреля в Москве, по инициативе российской стороны, с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, состоялась рабочая встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Армении Зограба Мнацаканяна. В ней также приняли участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ», — сказала она.

Она также добавила, что на встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«В этом ключе продолжилось рассмотрение перспектив продвижения переговорного процесса по урегулированию конфликта с учётом итогов азербайджано-армянского саммита, состоявшегося в Вене 29 марта сего года. Состоялся обмен мнениями по дальнейшему снижению напряжённости в зоне конфликта, а также о возможном взаимодействии в гуманитарной области. Министры выразили готовность к осуществлению практических шагов в направлении установления контактов между людьми, включая взаимные визиты представителей СМИ», — подчеркнула она.