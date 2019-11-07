Информация жены аль-Багдади позволила произвести ряд арестов

Задержанная в июне 2018 году первая жена бывшего главаря «Исламского государства» аль-Багдади сообщила полезную информацию, в результате чего турецкие силовики смогли произвести серию арестов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

Неназванный турецкий чиновник сообщил агентству, что жена аль-Багдади называла себя Рания Махмуд (Rabia Mahmoud), но ее настоящее имя – Асма Фаузи Мухаммед аль-Кубайси. Как сообщается, силовики задержали женщину – «первую жену» и 10 других родственников террориста 2 июня 2018 года в турецкой провинции Хатай недалеко от сирийской границы. В их числе была и дочь аль-Багдади. Их родство было подтверждено с использованием образца ДНК главаря террористов, который предоставили иракские власти.

«Мы узнали настоящую личность жены довольно быстро. В тот момент она добровольно предоставила много информации об аль-Багдади и о внутренней работе ИГИЛ», — сообщил агентству источник. (РИА Новости)