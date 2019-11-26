Информация, распространенная армянской стороной, является необоснованной — минобороны

“Информация, распространенная армянской стороной, якобы о попытке провокации со стороны подразделений азербайджанской армии на линии фронта в Агдаринском направлении, является ложной, необоснованной и дезинформацией”.

Как сообщает Zerkalo.az, в пресс-службе Министерства Обороны заявили:

“Видимо, существующая в последнее время стабильная обстановка на линии фронта не устраивает военно-политическое руководство Армении и, распространяя подобного рода дезинформацию, армянское правительство пытается отвлечь внимание своего народа от имеющихся в стране проблем. С другой стороны, как и всегда, боязнь азербайджанского солдата всегда держит в страхе врага”.

| 2019-11-27T00:02:19+00:00 27 ноября 2019, 02:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss