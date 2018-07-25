Информационный фронт войны с Украиной

Военная ситуация в зоне конфликта на Донбассе характеризуется постоянными обстрелами и многократными попытками сепаратистов сбить украинские войска с занятых позиций.

Залпы артиллерии являются частью войны горячей, которую Россия ведет против Украины. Не менее напряженной остается война информационная. Можно сказать, что теперь именно на нее переносится центр тяжести в действиях Москвы по дестабилизации внутреннего положения в Украине.

В последнее время любимым занятием московской пропаганды в информационной войне было дискредитация новых образцов украинского оружия. Компонента этой кампании было два.

Во-первых, украинский оборонный комплекс не в состоянии разработать и начать производить действительно что-то новое. Все его разработки — это модернизация устаревшего советского или российского оружия. Если же и разрабатывает таковое, то оно крайне низкого качества, взрывается и никуда не годно.

Во-вторых. Украинская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить армию, национальную гвардию и спецслужбы необходимым количеством оружия и поэтому его советские образцы закупаются в странах НАТО из бывшего Варшавского договора. Они с удовольствием поставляют его со своих складов и тем самым избавляются от необходимости его хранения. Отсюда крики на сепаратистских сайтах о поставках оружия в Украину из Болгарии и Польши.

Опровергать все это не имеет никакого смысла. Приведем только один факт. Как сообщает Государственная служба экспортного контроля Украины (ГСЭКУ), в 2017 году США купили у Украины более 5 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов. Всего в 2017 году Украина экспортировала более 17 тысяч единиц стрелкового вооружения и более 800 единиц легкого вооружения помимо США в Узбекистан, Иорданию, Монголию и Турцию, а также 16 танков «Оплот» в Таиланд. Эти данные ГСЭКУ являются основой для Регистра обычных вооружений ООН.

Отметим, что в советское время стрелковое оружие в Украине не производилось и все пришлось разрабатывать и производить буквально с нуля. И еще одно. США — крупнейший в мире экспортер практически всей номенклатуры вооружений от стрелкового оружия до ракет, самолетов и боевых кораблей. Навряд ли бы они за деньги налогоплательщиков приобретали негодное украинское оружие.

В последнее время залпы московской пропаганды в отношении украинского оборонного комплекса несколько стихли, потому что появился новый объект для информационных военных действий — 1030 лет крещения Руси.

В Х веке Киевская Русь приняла православие от Византии, столицей которой был Константинополь, теперь Стамбул. Эти юбилейные даты с 1988 года торжественно отмечаются в России, Украине и Белоруссии.

На этот раз атака московских церковников и пропагандистов вызвана желанием Украинской поместной православной церкви (Киевский патриархат) получить автокефалию. Ее может дать Вселенский патриарх Варфоломей после рассмотрения Синодом Вселенской патриархии. Выдается она в виде томоса (греч.— кусок; том от резать, делить). Путем издания томоса некоторой части церкви предоставляется автокефалия.

Русская православная церковь (РПЦ) категорически против предоставления автокефалии и тем самым самостоятельности церкви украинской.

Во-первых. Здесь присутствует экономический и финансовый вопрос. Число приходов в Украине практически равно их количеству в России. Отсюда в Москву течет значительный поток средств, которых РПЦ естественно не хочет лишаться. Также имеется большая собственная недвижимость, что также для высших иерархов РПЦ очень важно.

Во-вторых. Русская православная церковь всегда была продолжением государства российского и выполняла державные функции. Именно политический аспект является доминирующим в проблеме автокефалии. Церковь и служители, подвластные Москве в своем большинстве являются врагами украинского самостоятельного государства и проводят московскую идеологию о трех ветвях русского народа — великороссов, малороссов (украинцев) и белороссов (белорусов). Собственно это всегда повторял российский президент Путин и РПЦ дисциплинировано претворяет в жизнь эти указания. Лишиться такого инструмента влияния на внутреннее положение в Украине Кремль категорически не хочет и предпринимает просто титанические усилия, чтобы украинская церковь томос не получила или максимально затормозить этот процесс.

Более того, официальный представитель Московской патриархии митрополит Илларион Алфеев даже заявил о возможном кровопролитии в случае предоставления томоса. Конечно, он не конкретизировал, что под этим понимает, но догадаться не очень сложно.

Сейчас делегации Синода Вселенской патриархии проводят консультации с другими православными церквями. Этот процесс требует определенного времени, что использует московская пропаганда.

Для начала был запущен фейк, что автокефалию Киеву должна давать РПЦ как кириархальная (материнская), так как в XVII веке украинская церковь была присоединена к русской.

Однако патриарх Варфоломей напомнил о том, что «Наш Престол не признал отделения Киевской митрополии и зависимых от нее православных церквей Литвы и Польши и их присоединения к Московской церкви, что было осуществлено против канонов и не были соблюдены права Киевского митрополита, который носил титул Экзарха Вселенского Престола».

Не успели в Москве прийти в себя от такого заявления, как в интервью промосковскому журналисту греческого происхождения Афанасию Авгериносу митрополит Прусский Елпидофор, член Священного Синода Вселенского патриархата четко заявил, что только Константинопольский патриархат имеет право давать автокефалию церквям. Более того, «Московская церковь является дочкой украинской церкви, которая — украинская церковь — является дочерью Вселенского Патриархата». Поэтому церковных прав РПЦ на Украину не имеет. «Предоставление автокефалии поместной Церкви вот уже почти 1350 лет подлежит исключительной юрисдикции и компетенции Вселенского Патриарха и Священного Синода Константинопольской Церкви». При этом автокефалия для Украины была названа «наилучшим и наиболее каноническим решением в данный момент, потому что только это сможет послужить единению православного народа Украины». Это же мнение владыка Елпидофор повторил в выступлении в Афинском информационном агентстве, что говорит о последовательности и твердости позиции. Смысл в том, что когда было крещение Киевской Руси, никакой Русской православной церкви не было и православие из Киева пошло на север туда, где сейчас находится Москва.

Перед патриархом Варфоломеем стоит непростая, а очень сложная задача. Автокефалии добивается не только украинская церковь, а также македонская, молдавская, черногорская и польская. В 1920-х гг. последняя получила томос, но после Второй мировой войны под давлением коммунистических властей он был дезавуирован, и польская церковь была присоединена к РПЦ. Томос украинской и польской церквям будет проходить под лозунгом Za nasza i wasza wolnosc — За нашу и вашу свободу.

Против этого выступают Сербская, Болгарская, Грузинская и опять же Русская православные церкви. Первые две по причинам, связанным с черногорской и македонской церквями, выступают против предоставления автокефалии украинской церкви. Тем не менее, большинство православных церквей в той или иной мере склоняются к предоставлению томоса Киеву.

Каждый думает о других в меру своих представлений. В Москве был запущен очередной фейк, что украинские олигархи собрали $25 млн. для подкупа патриарха Варфоломея, а до него дошло только $15. Очевидно, что в России церковные деньги разворовываются аналогично государственному бюджету и коррупция является частью государственной жизни и естественно затрагивает РПЦ. Там воруют и подкупают и думают, что другие поступают аналогично.

Характерно, что появилось это лживое сообщение именно тогда, когда из Греции выслали двух российских дипломатов из-за обвинений в попытке подкупа, как представителей власти, так и священнослужителей для поддержки нужной им позиции.

Столь наглое поведение вывело из себя даже всегда промосковски настроенные Афины. И этот провал будет иметь не только церковные последствия, но также политические и геостратегические. Фактически на Балканах не осталось ни одной дружественно настроенной к России страны. Даже Сербия, из-за которой в свое время началась Первая мировая война и поддерживающая с Москвой традиционно дружеские отношения все больше стремится на Запад, по крайней мере, в Евросоюз.

По мере приближения 27-28 июля — празднования крещения Киевской Руси информационные атаки вместе с обострением на Донбассе будут нарастать. Это обычная московская практика.

Сорвать предоставление томоса практически не удастся, поэтому бомбы информационные и настоящие будут разрываться все чаще. Украине к этому не привыкать.

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