Индонезия решила перенести столицу на остров Калимантан

26 августа, президент Индонезии Джоко Видодо объявил о том, что столица страны будет перенесена в провинцию Восточный Калимантан. Новая столица будет находиться на острове Калимантан между регионами Кутай-Картанегара и Северный Пенаджам-Пазер, недалеко от портового города Баликпапан.

О том, что власти Индонезии планируют перенести столицу страны из Джакарты, сообщалось еще в апреле. Одна из причин переноса столицы — довольно быстрое затопление Джакарты: по некоторым данным, часть города будет затоплена уже к 2050 году. Кроме того, это один из самых больших городов мира, страдающий от пробок и загрязнения воздуха: по прогнозам Euromonitor International, к 2030 году Джакарта обгонит Токио и станет самым населенным городом мира с 35,6 млн жителей, пишет kommersant.ru.

По словам господина Видодо, новое место для столицы не в последнюю очередь было выбрано из соображений минимального риска стихийных бедствий: наводнений, землетрясений, цунами, лесных пожаров, вулканов или оползней. Кроме того, перенос столицы должен смягчить неравенство в распределении ресурсов между островом Ява, где находится Джакарта, и другими островами. Строительство новой столицы должно начаться уже в 2021 году, а с 2023–2024 годов туда начнут переезжать правительственные учреждения. Ожидается, что в строительство будет вложено $33 млрд, причем финансировать его будет как государственный, так и частный сектор.

Проект еще требует одобрения парламентом Индонезии. Кроме того, как отмечает Аарон Конелли, эксперт по Юго-Восточной Азии из Международного института стратегических исследований, расположенного в Сингапуре, такое масштабное решение требует консенсуса среди политической элиты Индонезии и может быть отменено преемником господина Видодо после выборов 2024 года.