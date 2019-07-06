Индонезия обязала иностранные компании вывести 49 контейнеров с токсичными отходами

Власти Индонезии обязали иностранные компании-импортеры в течение 90 дней вывести из страны 49 контейнеров с отходами, в которых были обнаружены токсичные вещества. Как передает ТАСС, об этом сообщает в субботу газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление таможенной службы провинции Архипелаг Риау, в порт которой были доставлены грузы из Австралии, США, Германии, Франции и ряда других европейских государств.

«Таможенные органы совместно с министерством охраны окружающей среды и лесного хозяйства направили четырем компаниям письмо с требованием вернуть в порты отправления контейнеры», — рассказал представитель службы Сусилио Брата. По его словам, «период будет рассчитываться с момента прибытия груза в порт Индонезии — 13 июня». «В случае невыполнения данного требования, власти республики аннулируют лицензии компаний на ведение внешнеэкономической деятельности», — отметил чиновник.

Всего в Индонезию прибыли 69 контейнеров. Согласно сопровождающим документам, в них находились пластиковые отходы, которые должны были быть переработаны в стране, а затем полученная продукция должна была пойти на экспорт. Вместе с тем проведенная специалистами министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства экспертиза показала, что содержимое по крайней мере 49 контейнеров отличается от заявленного. Находящиеся там вещества не могут быть переработаны, поскольку являются опасными токсичными отходами.