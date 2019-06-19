Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году

Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийского министра планирования развития Бамбанга Броджонегоро.
«Строительство начнется в 2021 году, мы надеемся, что процесс переноса (столицы) пройдет постепенно, и новая столица начнет функционировать с 2024 года», — заявил глава ведомства.
Министр предположил, что новая столица будет расположена на острове Калимантан. Средства на реализацию проекта будут заложены в бюджет 2020 года, строительство может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 миллиарда долларов.
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява в апреле. Ранее сообщалось, что перенос столицы может занять до десяти лет.
| 2019-06-19T12:42:50+00:00 19 июня 2019, 12:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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