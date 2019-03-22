Индонезия аннулирует заказ 49 самолетов Boeing 737 Max 8

Индонезийская авиакомпания Garuda отказалась от заказа на приобретение 49 самолетов Boeing 737 Max 8 из-за катастроф с участием лайнеров этого типа. Пассажиры утратили доверие к самолетам данного типа, обосновал принятое решение представитель Garuda в пятницу, 22 марта, в Джакарте.

По его словам, Garuda в письме Boeing попросила об аннулировании заказа. На предстоящей неделе представители американского концерна прибудут в Индонезию для обсуждения данного вопроса, передает dw.com.