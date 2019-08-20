Индия вывела станцию «Чандраян-2» на орбиту Луны

Индийская организация космических исследований (ISRO) во вторник успешно провела маневр по выводу автоматической лунной станции «Чандраян-2» на орбиту Луны, говорится в распространенном сообщении космического агентства, передает РИА Новости.

«Маневр по выводу станции «Чандраян-2″ на орбиту Луны был успешно проведен сегодня, 20 августа 2019 года. Маневр начался в 09.02 по индийскому времени (06.32 мск), его продолжительность составила 1738 секунд», — сказано в сообщении.

В организации подтвердили, что посадочный модуль «Викрам», который должен доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход «Прагъян», приземлится на поверхности спутника Земли 7 сентября в соответствии с графиком.