Индия вывела на орбиту разведывательный спутник

Индия произвела успешный запуск ракеты-носителя PSLV C-45 с космодрома в космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. Об этом сообщает в понедельник, 1 апреля, телеканал NDTV со ссылкой на данные Индийской организации космических исследований (ISRO).

Отмечается, что ракета вывела на низкую околоземную орбиту новейший 436-килограммовый разведывательный спутник EMISAT, задача которого – определять местонахождение радиолокационных станций противника.

До сих пор Индия использовала самолеты в качестве платформы раннего предупреждения, но этот спутник предоставит космическую платформу для обнаружения радиолокационных станций противника – говорится в сообщении, пишет korrespondent.net.

Вместе с космическим аппаратом EMISAT на орбиту были выведены 28 иностранных микро- и нано-спутников, в том числе из США, Швейцарии, Литвы и Испании.

Также этот запуск стал первым космическим стартом в Индии, за которым смогли наблюдать простые граждане. В минувшие выходные дни на космодроме открыли смотровую галерею на 5 тысяч человек.