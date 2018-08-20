Индия успешно испытала новую бомбу и ракету

Индия провела успешные испытания управляемой бомбы SAAW и противотанковой управляемой ракеты HELINA. Об этом сообщает The Times of India в понедельник, 20 августа.

Отмечается, что бомба SAAW была испытана на полигоне Чандан в штате Раджастхан на северо-западе страны, а испытания ракеты HELINA прошли на полигоне Покхран в том же штате.

Утверждается, что бомба точно поразила заданную цель и полностью ее разрушила. Ракету HELINA запустили с вертолета. Она также успешно уничтожила цель.

Кроме того были подтверждены заданные характеристики этих новых видов оружия, которые были полностью разработаны и сделаны в Индии.

SAAW (Smart Anti Airfield Weapon) – самонаводящаяся бомба, созданная для уничтожения взлетно-посадочных полос и инфраструктуры аэродромов противника, а также для поражения бункеров и других объектов. SAAW сбрасывается самолета и способна поражать цели на дистанции до 100 км.

Источник: Корреспондент.net

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