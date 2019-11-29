Индия провела успешные пуски противотанковых и крылатой ракет

Вооруженные силы Индии провели успешные запуски противотанковых ракет и крылатой ракеты. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на военные источники, сухопутные войска повели пуски двух противотанковых ракет дальнего радиуса действия Spike.

Как сообщили телеканалу источники, стрельбы этими ракетами прошли в минувшую среду на полигоне в штате Мадхья-Прадеш в присутствии главкома сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата.

Spike — ракета израильской разработки четвертого поколения, которая может с большой точностью поражать цели на дальностях около 4 км. По данным СМИ, Индия приобрела в текущем году партию таких ракет.

Кроме того, как сообщает в пятницу газета Financial Times , в четверг ВМС Индии провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos совместного российско-индийского производства. Ракета была запущена с эсминца в Аравийском море и успешно поразила заданную цель.(ТАСС)