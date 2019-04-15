Индия провела успешное испытание крылатой ракеты Nirbhay

Индия провела в понедельник успешные испытания дозвуковой крылатой ракеты большой дальности Nirbhay. Как сообщает информационное агентство PTI, запуск ракеты был произведен с полигона «Чандипур» в восточном штате Одиша.

По этой информации, ракета, способная лететь на высоте всего около 100 м на скорости около 0,7 Маха, успешно поразила цель через 42 минуты 23 секунды. Другие подробности испытания не приводятся.

«Ракета совершила прекрасный полет в заданном диапазоне», — приводит агентство слова представителя индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO).

Предыдущие успешные испытания крылатой ракеты Nirbhay прошли 7 ноября 2017 года.(ТАСС)