Индия провела испытания системы «Пинака» на границе с Пакистаном

Индийская Организация оборонных исследований и разработок провела во вторник успешные испытания реактивной системы залпового огня собственной разработки «Пинака». Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV, это были уже третьи испытания новой РСЗО на текущей неделе.

По информации телеканала, эти испытания прошли на полигоне Покхран в пустынном районе северо-западного штата Раджастхан недалеко от границы с соседним Пакистаном.

Ранее индийское информационное агентство ANI сообщило, что индийские специалисты провели в понедельник испытания этой системы в округе Баласор в восточном штате Одиша. Было произведено два залпа. Реактивные снаряды поразили цели на расстоянии 90 км.

В мае прошлого года Индия уже проводила испытания новой РСЗО. Реактивные снаряды для этой системы в отличие от предыдущей версии оборудованы навигационной системой и системой наведения, что значительно повышает их точность. Кроме того, боеприпасы имеют увеличенную дальность — более 70 км вместо прежних 40. Система «Пинака» позволяет выпустить 12 реактивных снарядов за 44 секунды.