Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет

Индия в период с 7 по 18 июля провела серию успешных испытаний противотанковых управляемых ракет (ПТУР) собственной разработки «Наг», говорится в распространённом сообщении минобороны южноазиатской республики.
«Ракеты «Наг» третьего поколения, представляющие собой продукт Индийской организации оборонных исследований и разработок, в период 7-18 июля успешно прошли серию испытательных пусков на полигоне Покхаран (штат Раджастан)», — заявили в оборонном ведомстве, пишет ria.ru.
Согласно его данным, в общей сложности за 11 дней было проведено 12 пусков в различных режимах, в том числе на максимальной и минимальной удаленности от цели. Все эти пуски оказались успешными.
| 2019-07-20T12:02:53+00:00 20 июля 2019, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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