Индия намерена ускорить установку ракет BrahMos на истребители Су-30МКИ

ВВС Индии планируют ускорить переоборудование более 40 многоцелевых истребителей Су-30МКИ для применения сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Как сообщает в воскресенье информационное агентство PTI со ссылкой на источники, решение ускорить реализацию этого проекта было принято спустя шесть недель после того, как ВВС Индии нанесли удар по пакистанскому Балакоту.

Ранее участники проекта — совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace и индийская государственная авиастроительная корпорация HAL (Hindustan Aeronautics Limited) — планировали реализовать его к декабрю 2020 года. Однако теперь решено провести установку этих крылатых ракет на Су-30МКИ как можно скорее, указали источники.

По этой информации, правительство Индии проанализировало удар индийских самолетов по Балакоту 26 февраля и ответную атаку пакистанских самолетов на цели в Индии 27 февраля. Официальные лица пришли к выводу, что Исламабад не решился бы на ответную атаку, если бы Индия имела превосходящую систему ПВО и возможности мощного удара.

«В сложившихся условиях правительство решило предпринять серию шагов, чтобы укрепить боевые возможности ВВС, что предусматривает и ускоренную установку ракет BrahMos на самолеты марки «Сухой», — приводит агентство слова источника.(ТАСС)