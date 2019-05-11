Индия начало получать от США вертолеты Apache

Военно-воздушные силы Индии получили на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен с США в сентябре 2015 года. Об этом сообщает Times of India в субботу, 11 мая.

Торжественная церемония передачи Индии первой боевой машины состоялась на территории одного из производственных предприятий корпорации Boeing в США. Ожидается, что первая партия этих вертолетов будет поставлена в Индию уже к июлю, остальные – до марта 2020 года.

Комментируя данное событие, несколько высокопоставленных представителей ВВС Индии отметили, что «оно является важным шагом на пути модернизации вертолетного парка индийских военно-воздушных сил».

| 2019-05-12T01:45:30+00:00 12 мая 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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