Индия начало получать от США вертолеты Apache

Военно-воздушные силы Индии получили на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache, контракт на поставку которых был заключен с США в сентябре 2015 года. Об этом сообщает Times of India в субботу, 11 мая.

Торжественная церемония передачи Индии первой боевой машины состоялась на территории одного из производственных предприятий корпорации Boeing в США. Ожидается, что первая партия этих вертолетов будет поставлена в Индию уже к июлю, остальные – до марта 2020 года.

Комментируя данное событие, несколько высокопоставленных представителей ВВС Индии отметили, что «оно является важным шагом на пути модернизации вертолетного парка индийских военно-воздушных сил».