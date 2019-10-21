Индия начала разработку гиперзвукового оружия

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения, сообщила в понедельник газета Hindustan Times со ссылкой на источники в правительственных кругах.

DRDO приступила к созданию гиперзвукового оружия — ракет со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. В ближайшее время вступит в строй аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий, передает издание слова источников.

«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем», — отметили собеседники.

К работам в этой области Индия приступает в то время, когда Китай, Россия и США проводят испытания различных типов гиперзвукового оружия для усиления сил ядерного сдерживания, напомнила Hindustan Times.(РИА Новости)

| 2019-10-21T13:19:11+00:00 21 октября 2019, 14:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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