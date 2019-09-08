Индия будет еще 14 дней пытаться установить связь с пропавшим на Луне модулем

Индийская организация космических исследований (ISRO) будет продолжать попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам», контакт с которым был потерян при посадке на Луну, еще в течение 14 дней. Как сообщил журналистам глава ISRO Кайласавадиву Сиван, в целом лунную миссию «Чандраян-2» можно считать вполне успешной, передает ТАСС.

«Сейчас связь [с посадочным модулем «Викрам»] потеряна, мы будем стараться установить ее в ближайшие 14 дней», — сказал в воскресенье Сиван в интервью телеканалу Doordarshan.

Связь с аппаратом была потеряна в ночь на субботу, когда «Викрам» находился на завершающем этапе посадки на Луну. Как указал глава ISRO, причиной потери связи с аппаратом стали ошибки, допущенные на заключительном этапе посадки.

«Последняя часть операции не была выполнена должным образом. Именно на этой фазе мы потеряли связь со спускаемым аппаратом и не смогли затем восстановить ее», — рассказал он.

Сиван также отметил, что в целом миссия «Чандраян-2» вполне успешна и достигла 90-95% определенных ей задач, несмотря на потерю посадочного модуля. Выведенный на орбиту Луны зонд «Чандраян-2» сможет проработать там семь лет, а не год, как планировалось ранее.

«Определенный ранее срок жизни станции на орбите составлял всего один год. Но поскольку у нее сейчас есть дополнительное топливо, срок службы орбитального модуля оценивается в семь с половиной лет», — сказал руководитель индийского космического ведомства, указав, что орбитальный аппарат будет заниматься изучением эволюции Луны, фотографированием ее поверхности, поиском воды и нанесением на карту спутника Земли обнаруженных с орбиты минералов.