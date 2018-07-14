Индийский суд предложил снести Тадж-Махал

Судьи Верховного суда Индии заявили, что заставят правительство страны снести Тадж-Махал, если достопримечательность не будет отреставрирована, пишет газета Hindustan Times.

Как считают судьи, известному памятнику нанесен непоправимый ущерб. Белый мрамор, из которого построен Тадж-Махал, за более чем 350 лет покрылся плесенью и многочисленными трещинами, а правительство не делает ничего для сохранения уникального мавзолея.

В своем письме, направленном правительству Индии, судьи предлагают три варианта решения проблемы: закрытие Тадж-Махала, его разрушение или реставрацию.

Тадж-Махал — уникальный мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия. Здание было построено в 1653 году по приказу потомка Тамерлана — падишаха Империи Бабуридов Шах-Джахана. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По статистике, его ежедневно посещают до 200 тысяч человек.

 

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| 2018-07-14T11:24:25+00:00 14 июля 2018, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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